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Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC

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Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 050 руб. 
Начислим 1430 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
16 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC

Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC - по цене 16050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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