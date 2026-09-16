Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 050 руб.
В наличии
Код товара: 702457
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 050 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х15
Вес, кг.
8.2
Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.
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Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.
Батарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC - по цене 16050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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