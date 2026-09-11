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Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-33

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Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 1
Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 2
Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 3
Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 4
Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 5
Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta GEL 12-33 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541298
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
13.2
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, кг.
11

Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-33

Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-33 напряжением 12В и емкостью 33Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различне статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-33




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
13.2
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-33 напряжением 12В и емкостью 33Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различне статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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