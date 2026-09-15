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Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач

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Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 180 руб. 
Начислим 856 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
24 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
ИБП
Высота, см
21.6
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
33.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач

Батарея для ИБП Delta — это надежное и высокоэффективное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С размерами 17,3 см в ширину и 21,6 см в высоту, данный аккумулятор идеально подходит для различных конфигураций и размещений, обеспечивая стабильную работу оборудования. Вес в 32,5 кг говорит о прочной конструкции и долговечности устройства. Основой работы батареи служит напряжение 12 В, что является стандартом для большинства систем ИБП. Емкость в 100 А·ч позволяет обеспечивать длительное питание, что особенно важно в условиях частых перебоев в электроснабжении. Батарея Delta принадлежит ко второму классу опасности, что делает ее безопасной в использовании при соблюдении всех эксплуатационных рекомендаций. Данный аккумулятор предназначен специально для источников бесперебойного питания, что гарантирует его оптимальную совместимость и эффективность в соответствующих системах. Выбирая батарею Delta, вы получаете продукт от надежного и выдающегося бренда, что подтверждается высокой производительностью и долговечностью устройства.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
ИБП
Высота, см
21.6
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП Delta — это надежное и высокоэффективное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С размерами 17,3 см в ширину и 21,6 см в высоту, данный аккумулятор идеально подходит для различных конфигураций и размещений, обеспечивая стабильную работу оборудования. Вес в 32,5 кг говорит о прочной конструкции и долговечности устройства. Основой работы батареи служит напряжение 12 В, что является стандартом для большинства систем ИБП. Емкость в 100 А·ч позволяет обеспечивать длительное питание, что особенно важно в условиях частых перебоев в электроснабжении. Батарея Delta принадлежит ко второму классу опасности, что делает ее безопасной в использовании при соблюдении всех эксплуатационных рекомендаций. Данный аккумулятор предназначен специально для источников бесперебойного питания, что гарантирует его оптимальную совместимость и эффективность в соответствующих системах. Выбирая батарею Delta, вы получаете продукт от надежного и выдающегося бренда, что подтверждается высокой производительностью и долговечностью устройства.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач - стоимость товара 24180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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