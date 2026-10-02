Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 610 руб.8653 руб. в СплитБатарея для ИБП APC RBC6
-
В наличииЦена 40 200 руб.10050 руб. в СплитБатарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1КА.10-11/36В 36В 9Ач для...
-
В наличииЦена 40 360 руб.10090 руб. в СплитАккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x1...
-
В наличииЦена 40 840 руб.10210 руб. в СплитБатарея для ИБП Импульс BR29S031 для ФРИСТАЙЛ 1500
-
В наличииЦена 40 870 руб.10218 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP)
-
В наличииЦена 44 550 руб.11138 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI...
-
В наличииЦена 45 220 руб.11305 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
-
В наличииЦена 46 110 руб.11528 руб. в СплитБатарея для ИБП Импульс BR29S041 48В 9Ач для Фристайл 2000
-
В наличииЦена 46 190 руб.11548 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
-
В наличииЦена 47 020 руб.11755 руб. в СплитБатарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
-
В наличииЦена 47 790 руб.11948 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Smart Winner II 1500 BP
-
В наличииЦена 49 620 руб.12405 руб. в СплитБатарея для ИБП APC RBC34
Отзывы о товаре Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)