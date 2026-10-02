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Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)

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Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 510 руб. 
Начислим 877 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
25 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
24
Ширина, см
60
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
15

Описание товара Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)

Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
24
Ширина, см
60
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
0
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 25510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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