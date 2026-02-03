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Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач

1 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557704
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.5
Производство
Китай
Ширина, см
17.1
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
29.7

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 12100 L представлена в ярком оранжевом корпусе. Прибор весит 32 кг и обладает размерами 17.1x21.5x33 см. При температуре окружающей среды 20 градусов батарея разряжается примерно на 3% в месяц. Комфортной работе также способствует низкий уровень внутреннего сопротивления, равный всего 5 мОм. Устройство для ИБП Delta DTM 12100 L обладает емкостью 100 А*ч и выдает напряжение 12 B. Прибор способен прослужить 12 лет. Хранение и разряд осуществляются при температуре -20~60 градусов, а зарядка при -10~60 градусов.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем уже второй такой аккумулятор, для работы бесперебойника, первый отработал 10 лет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.5
Производство
Китай
Ширина, см
17.1
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 12100 L представлена в ярком оранжевом корпусе. Прибор весит 32 кг и обладает размерами 17.1x21.5x33 см. При температуре окружающей среды 20 градусов батарея разряжается примерно на 3% в месяц. Комфортной работе также способствует низкий уровень внутреннего сопротивления, равный всего 5 мОм. Устройство для ИБП Delta DTM 12100 L обладает емкостью 100 А*ч и выдает напряжение 12 B. Прибор способен прослужить 12 лет. Хранение и разряд осуществляются при температуре -20~60 градусов, а зарядка при -10~60 градусов.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем уже второй такой аккумулятор, для работы бесперебойника, первый отработал 10 лет


Батарея для ИБП Delta DTM 12100 L 12В 100Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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