Батарея для ИБП Powerman CA121000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294724
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х28х21
Вес, кг.
28.5
Описание товара Батарея для ИБП Powerman CA121000
Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи POWERMAN CA121000/UPS изготовлены по технологии AGM. Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. Допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.
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Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи POWERMAN CA121000/UPS изготовлены по технологии AGM. Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. Допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.
Батарея для ИБП Powerman CA121000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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