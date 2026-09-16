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Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U

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Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 1
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 2
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 3
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 4
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 5
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
10
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 210 руб. 
Начислим 1125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U
32 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
7.6
Производство
Китай
Ширина, см
21.1
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х20
Вес, кг.
19

Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U

Батарейный модуль RBM43 предназначен для замены вышедшего из строя заводского аккумуляторного блока в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Суммарная емкость составляет 10 Ач, напряжение 48В. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП - необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. Срок службы модуля главным образом зависит от срока службы АКБ, именно поэтому в RBM43 реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации. Полностью металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность конструкции, а российское производство бренда DELTA - ведущего поставщика аккумуляторных батарей, гарантирует соответствие всем требованиям российского законодательства.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
7.6
Производство
Китай
Ширина, см
21.1
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
10
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейный модуль RBM43 предназначен для замены вышедшего из строя заводского аккумуляторного блока в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Суммарная емкость составляет 10 Ач, напряжение 48В. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП - необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. Срок службы модуля главным образом зависит от срока службы АКБ, именно поэтому в RBM43 реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации. Полностью металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность конструкции, а российское производство бренда DELTA - ведущего поставщика аккумуляторных батарей, гарантирует соответствие всем требованиям российского законодательства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U - стоимость товара 32210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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