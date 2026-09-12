Батарея для ИБП Штиль BMR-96-09 96В 9Ач для SR1103L, SR1103TL
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMR-96-09 96В 9Ач для SR1103L, SR1103TL
Батарейный модуль BMR-96-09 используется совместно с однофазным ИБП «Штиль» SR1103L и SR1103TL стоечного исполнения мощностью 3 кВА. Модуль является прочным металлическим контейнером с уже предустановленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Габаритные размеры модуля схожи с размерами источника бесперебойного питания, что позволяет компактно устанавливать устройство рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 96 В. В нем установлено восемь аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 9 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
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