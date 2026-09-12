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Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач

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Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
75
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702447
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
20.8
Производство
Китай
Ширина, см
16.9
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х17
Вес, кг.
21.5

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1275 изготовлена на основе технологии AGM и оптимизирована специально для эксплуатации в слаботочных системах – охранно-пожарные комплексы, системы управления и прочие. Данная модель отличается емкостью 75 Ач, широким диапазоном тока разряда 22.5-870 А и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея Delta DT 1275 выполнена в прочном пластиковом корпусе. На верхней части расположена ручка для простого перемещения. Заявленный производителем ресурс службы 10 лет подчеркивает высокую надежность и стабильность функционирования источника питания.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1275 12В 75Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
20.8
Производство
Китай
Ширина, см
16.9
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
75
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1275 изготовлена на основе технологии AGM и оптимизирована специально для эксплуатации в слаботочных системах – охранно-пожарные комплексы, системы управления и прочие. Данная модель отличается емкостью 75 Ач, широким диапазоном тока разряда 22.5-870 А и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея Delta DT 1275 выполнена в прочном пластиковом корпусе. На верхней части расположена ручка для простого перемещения. Заявленный производителем ресурс службы 10 лет подчеркивает высокую надежность и стабильность функционирования источника питания.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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