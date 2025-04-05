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Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач

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Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541295
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х19
Вес, кг.
14.08

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1240 L изготовлен по технологии AGM, которая предполагает наполнение корпуса микропористым заполнителем с пропиткой в виде электролита. Получившая сине-оранжевый корпус из термостойкого ABS-пластика АКБ подходит для эксплуатации в источнике бесперебойного питания и выдерживает с сохранением рабочих свойств длительную эксплуатацию в режиме заряда-разряда или в буферном режиме. Производитель указывает, что батарея сохраняет функциональность на протяжении 12 лет службы. Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1240 L с герметичным корпусом не нуждается в обслуживании в виде долива электролита. Максимальный ток заряда аккумулятора равняется 12 А, наибольший ток разряда - 400 А. Батарея характеризуется низким уровнем саморазряда, не превышающим 3% в месяц при температуре воздуха 20°С. Выходное напряжение этой модели составляет 12 В, а полная емкость равна 40 А*ч.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор отлично упакован, в эксплуатации ещё не проверял



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1240 L изготовлен по технологии AGM, которая предполагает наполнение корпуса микропористым заполнителем с пропиткой в виде электролита. Получившая сине-оранжевый корпус из термостойкого ABS-пластика АКБ подходит для эксплуатации в источнике бесперебойного питания и выдерживает с сохранением рабочих свойств длительную эксплуатацию в режиме заряда-разряда или в буферном режиме. Производитель указывает, что батарея сохраняет функциональность на протяжении 12 лет службы. Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1240 L с герметичным корпусом не нуждается в обслуживании в виде долива электролита. Максимальный ток заряда аккумулятора равняется 12 А, наибольший ток разряда - 400 А. Батарея характеризуется низким уровнем саморазряда, не превышающим 3% в месяц при температуре воздуха 20°С. Выходное напряжение этой модели составляет 12 В, а полная емкость равна 40 А*ч.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор отлично упакован, в эксплуатации ещё не проверял


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