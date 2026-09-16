Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 190 руб.
В наличии
Код товара: 702534
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
38
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач – стоимость товара 46190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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