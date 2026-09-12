Батарея для ИБП Delta RBM152 96В 5Ач для SRT3000XLI/3000RMXLI/3000RMXLI-NC/3000RMXLW-IEC/3000XLW-IEC/96BP/96RMBP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
96 В
Емкость, Ач
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
7.6
Производство
Китай
Ширина, см
21.3
Напряжение
96 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х30х18
Вес, кг.
17.7
Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM152 96В 5Ач для SRT3000XLI/3000RMXLI/3000RMXLI-NC/3000RMXLW-IEC/3000XLW-IEC/96BP/96RMBP
Батарейные модули RBM предназначены для замены вышедших из строя заводских аккумуляторных блоков в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП — необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. В модулях RBM реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
7.6
Производство
Китай
Ширина, см
21.3
Напряжение
96 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Батарейные модули RBM предназначены для замены вышедших из строя заводских аккумуляторных блоков в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП — необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. В модулях RBM реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации.
Батарея для ИБП Delta RBM152 96В 5Ач для SRT3000XLI/3000RMXLI/3000RMXLI-NC/3000RMXLW-IEC/3000XLW-IEC/96BP/96RMBP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta RBM152 96В 5Ач для SRT3000XLI/3000RMXLI/3000RMXLI-NC/3000RMXLW-IEC/3000XLW-IEC/96BP/96RMBP