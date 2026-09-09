Батарея для ИБП APC APCRBC132
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х18
Вес, кг.
10.91
Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC132
Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Installation Guide, Металлический поддон или шкаф для батарей, Упаковка многократного пользования.
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Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Installation Guide, Металлический поддон или шкаф для батарей, Упаковка многократного пользования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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