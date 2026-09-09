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Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A

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Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A - фото 1
Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
  • Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A - фото 1
  • Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294712
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Ширина, см
42.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х58х19
Вес, кг.
20

Описание товара Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Ширина, см
42.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Powercom SRT-72V for SRT-3000A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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