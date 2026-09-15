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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач

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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 1
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 2
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 3
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 4
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
  • Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 010 руб.  2 210 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
2 010 руб. -9%
2 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prometheus Energy
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.45

Описание товара Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач

Батарея для ИБП от бренда Prometheus Energy – это надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С шириной 6,5 см и высотой 10 см, эта батарея имеет компактные размеры, что делает ее удобной для установки в различных моделях ИБП. Вес составляет 2,4 кг, что позволяет легко транспортировать и монтировать батарею без лишних усилий. С напряжением 12 В и емкостью 7,2 А·ч, данная батарея обеспечивает стабильное и длительное питание, гарантируя защиту ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии. Изготовленная из высококачественных материалов, батарея отличается долговечностью и высокой производительностью, что делает ее незаменимой частью любой системы резервного питания. Prometheus Energy – это бренд, которому можно доверять, когда речь идет о надежности и эффективности. Эта батарея идеально подходит для использования в системах ИБП, обеспечивая защиту данных и оборудования в критически важных ситуациях.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач




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Характеристики
Бренд
Prometheus Energy
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП от бренда Prometheus Energy – это надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С шириной 6,5 см и высотой 10 см, эта батарея имеет компактные размеры, что делает ее удобной для установки в различных моделях ИБП. Вес составляет 2,4 кг, что позволяет легко транспортировать и монтировать батарею без лишних усилий. С напряжением 12 В и емкостью 7,2 А·ч, данная батарея обеспечивает стабильное и длительное питание, гарантируя защиту ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии. Изготовленная из высококачественных материалов, батарея отличается долговечностью и высокой производительностью, что делает ее незаменимой частью любой системы резервного питания. Prometheus Energy – это бренд, которому можно доверять, когда речь идет о надежности и эффективности. Эта батарея идеально подходит для использования в системах ИБП, обеспечивая защиту данных и оборудования в критически важных ситуациях.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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