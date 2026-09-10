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Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH

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Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH - фото 1
Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH - фото 1
  • Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411755
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.75

Описание товара Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH

Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор Gembird Energenie BAT-12V9AH используется в качестве источника резервного питания для различных устройств, работающих от постоянного тока: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, системы автоматического управления и тд. Отличается пониженным током саморазряда, широким рабочим температурным диапазоном, высоким КПД и качеством изготовления. Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор Gembird Energenie BAT-12V9AH используется в качестве источника резервного питания для различных устройств, работающих от постоянного тока: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, системы автоматического управления и тд. Отличается пониженным током саморазряда, широким рабочим температурным диапазоном, высоким КПД и качеством изготовления. Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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