Батарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS)
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Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
В наличии
Код товара: 726670
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.75
Описание товара Батарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS) – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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