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Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач

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Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 8
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 9
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 10
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 11
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 12
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 13
Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 11
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 12
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 13
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702449
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач

Аккумулятор Delta HR 12-5 ? необслуживаемая свинцово-кислотная батарея с поддержкой напряжением 12 В Она выполнена в герметизированном корпусе. Обладая емкостью 5 А·ч, аккумулятор разработан для применения в ИБП, гарантирует работу без сбоев. Подключается аккумулятор через T2/F2 (подходит под клемму 250). Особенность Delta HR 12-5 в поддержке технологии рекомбинации газов (VRLA), что позволяет аккумулятору в процессе «кипения» выводить наружу излишки газов. Это предотвращает взрыв аккумуляторной батареи. В ее основе ? технология AGM, которая предусматривает наличие электролита, который абсорбирован в сепараторе из стекловолокна. Благодаря этому внутрь аккумулятора не потребуется доливать дистиллят и он будет служить долгое время.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Delta HR 12-5 ? необслуживаемая свинцово-кислотная батарея с поддержкой напряжением 12 В Она выполнена в герметизированном корпусе. Обладая емкостью 5 А·ч, аккумулятор разработан для применения в ИБП, гарантирует работу без сбоев. Подключается аккумулятор через T2/F2 (подходит под клемму 250). Особенность Delta HR 12-5 в поддержке технологии рекомбинации газов (VRLA), что позволяет аккумулятору в процессе «кипения» выводить наружу излишки газов. Это предотвращает взрыв аккумуляторной батареи. В ее основе ? технология AGM, которая предусматривает наличие электролита, который абсорбирован в сепараторе из стекловолокна. Благодаря этому внутрь аккумулятора не потребуется доливать дистиллят и он будет служить долгое время.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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