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Батарея для ИБП Delta DTM 1209 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta DTM 1209

32 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta DTM 1209
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta DTM 1209
2 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.56

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1209

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1209 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1209

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ильгиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вусал Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Valik P.

Достоинства:


Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Мурат В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Шамиль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Мильвара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
сергей ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1209 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ильгиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вусал Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Valik P.

Достоинства:


Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Мурат В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Шамиль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Мильвара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
сергей ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.


Батарея для ИБП Delta DTM 1209 - стоимость товара 2130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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