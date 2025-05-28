Батарея для ИБП Delta DTM 1209
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 411777
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.56
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1209
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1209 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1209 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Достоинства:
Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Достоинства:
Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Достоинства:
Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Достоинства:
Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Достоинства:
Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.
Батарея для ИБП Delta DTM 1209 - стоимость товара 2130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1209
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Достоинства:
Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Достоинства:
Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Достоинства:
Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Достоинства:
Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Достоинства:
Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.