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Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач

28 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.68

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-34 W напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Цена качество на высоте. Брал для детской машинки.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
товар норм. упакован в тонкую коробочку-это минус
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аккумулятор. Свежая дата производства. Работает! можно брать!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для замены аккумулятора в ИБП. Подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью заряженные 12,93. Попробовал заряжать Imax\'ом, током в авторежиме до 2х ампер, 3 минуты и отключал зарядку. Поставил парой в бесперебойник. Пока работают...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Акуиулятор честно отработал один сезон в ИБП в газовом котле
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, вес соответствует (2500гр.). В буферном режиме работает уже неделю, все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заряженный, в деле не проверял
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
В ибп для компа поставил, работает нормально, родной акб вздулся и не включался ибп.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Лариса И.

Достоинства:


Комментарий:
брала для инкубатора, со своей работой справляется, отключили свет, а у меня всё работает. класс
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ИБП. Все работает. Пришел полностью заряженный. К внешнему виду претензий нет. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Felix m.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. На сколько хватит, пока не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление,просто супер!!!Так как я заказываю эти аккумы не первый раз,на разных маркетплейсах.Пришел аккум в многослойной картонной коробке и даже были клеммы с защитными наконечниками.Это уже выше всех похвал!!У других даже пленки упаковочной не было,не говоря уже о защите клемм Осталось теперь судить сколько проработает.Судя по подходу продавца к клиенту,можно рекомендовать к покупке!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Valerii B.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для замены на БП. По весу соответствуют. Как дальше покажет время
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для бп, вольтаж был 12.68, дозарядил стало 13.1 после атстоя. Ну а после в работу.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Поставил в ИБП - работает. Моноблок держит без питания какое-то время. Конкретно какое - не скажу, не пробовал долго не подключать питание.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для морского аквариума, на случай отключения электроэнергии, насос 3 вата продержался 1 час, может ещё не набрал мощность?
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
импровизация

Достоинства:


Комментарий:
гуд аккумулятор. Изменения: аккум выдерживает нагрузку до 99 ватт использую через инвертор, лампу на 47 ватт 6 часов держал.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевый аккумулятор, на сколько соответствует заявленной емкости не знаю. Поставил в бесперебойник для питания роутера.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл вовремя заряженный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор в рабочем состоянии полностью заряжен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккум хороший тяжелый в ибп работает. Посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже 2 месяца. Нормально. ИБП не пищит.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает в бесперебойнике.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Корженко Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл заряженный до паспортного. Вставил в ИБП, жду экстренных ситуаций.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Светозар

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ура! Блок бесперебойного питания снова работает как новый, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился! Претензий нет



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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-34 W напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Цена качество на высоте. Брал для детской машинки.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
товар норм. упакован в тонкую коробочку-это минус
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аккумулятор. Свежая дата производства. Работает! можно брать!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для замены аккумулятора в ИБП. Подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью заряженные 12,93. Попробовал заряжать Imax\'ом, током в авторежиме до 2х ампер, 3 минуты и отключал зарядку. Поставил парой в бесперебойник. Пока работают...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Акуиулятор честно отработал один сезон в ИБП в газовом котле
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, вес соответствует (2500гр.). В буферном режиме работает уже неделю, все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заряженный, в деле не проверял
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
В ибп для компа поставил, работает нормально, родной акб вздулся и не включался ибп.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Лариса И.

Достоинства:


Комментарий:
брала для инкубатора, со своей работой справляется, отключили свет, а у меня всё работает. класс
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ИБП. Все работает. Пришел полностью заряженный. К внешнему виду претензий нет. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Felix m.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. На сколько хватит, пока не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление,просто супер!!!Так как я заказываю эти аккумы не первый раз,на разных маркетплейсах.Пришел аккум в многослойной картонной коробке и даже были клеммы с защитными наконечниками.Это уже выше всех похвал!!У других даже пленки упаковочной не было,не говоря уже о защите клемм Осталось теперь судить сколько проработает.Судя по подходу продавца к клиенту,можно рекомендовать к покупке!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Valerii B.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для замены на БП. По весу соответствуют. Как дальше покажет время
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для бп, вольтаж был 12.68, дозарядил стало 13.1 после атстоя. Ну а после в работу.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Поставил в ИБП - работает. Моноблок держит без питания какое-то время. Конкретно какое - не скажу, не пробовал долго не подключать питание.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для морского аквариума, на случай отключения электроэнергии, насос 3 вата продержался 1 час, может ещё не набрал мощность?
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
импровизация

Достоинства:


Комментарий:
гуд аккумулятор. Изменения: аккум выдерживает нагрузку до 99 ватт использую через инвертор, лампу на 47 ватт 6 часов держал.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевый аккумулятор, на сколько соответствует заявленной емкости не знаю. Поставил в бесперебойник для питания роутера.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл вовремя заряженный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор в рабочем состоянии полностью заряжен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккум хороший тяжелый в ибп работает. Посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже 2 месяца. Нормально. ИБП не пищит.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает в бесперебойнике.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Корженко Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл заряженный до паспортного. Вставил в ИБП, жду экстренных ситуаций.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Светозар

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ура! Блок бесперебойного питания снова работает как новый, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился! Претензий нет


Купить Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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