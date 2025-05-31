Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 541300
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.68
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-34 W напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-9
-
В наличииЦена 2 370 руб. 4 230 руб.593 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IPL12-7 12В 7Ач (1361420)
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1209L 12В 9.2Ач
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12
-
В наличииЦена 2 520 руб. 3 780 руб.630 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)
-
В наличииЦена 2 560 руб. 4 750 руб.640 руб. в СплитБатарея для ИБП Ventura HR 1251W
-
В наличииЦена 2 760 руб. 3 060 руб.690 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB UPS12460
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-12
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-34 W напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Цена качество на высоте. Брал для детской машинки.
Достоинства:
Комментарий:
товар норм. упакован в тонкую коробочку-это минус
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор. Свежая дата производства. Работает! можно брать!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для замены аккумулятора в ИБП. Подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Полностью заряженные 12,93. Попробовал заряжать Imax\'ом, током в авторежиме до 2х ампер, 3 минуты и отключал зарядку. Поставил парой в бесперебойник. Пока работают...
Достоинства:
Комментарий:
Акуиулятор честно отработал один сезон в ИБП в газовом котле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, вес соответствует (2500гр.). В буферном режиме работает уже неделю, все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл заряженный, в деле не проверял
Достоинства:
Комментарий:
В ибп для компа поставил, работает нормально, родной акб вздулся и не включался ибп.
Достоинства:
Комментарий:
брала для инкубатора, со своей работой справляется, отключили свет, а у меня всё работает. класс
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ИБП. Все работает. Пришел полностью заряженный. К внешнему виду претензий нет. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. На сколько хватит, пока не понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление,просто супер!!!Так как я заказываю эти аккумы не первый раз,на разных маркетплейсах.Пришел аккум в многослойной картонной коробке и даже были клеммы с защитными наконечниками.Это уже выше всех похвал!!У других даже пленки упаковочной не было,не говоря уже о защите клемм Осталось теперь судить сколько проработает.Судя по подходу продавца к клиенту,можно рекомендовать к покупке!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для замены на БП. По весу соответствуют. Как дальше покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Брал для бп, вольтаж был 12.68, дозарядил стало 13.1 после атстоя. Ну а после в работу.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Поставил в ИБП - работает. Моноблок держит без питания какое-то время. Конкретно какое - не скажу, не пробовал долго не подключать питание.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для морского аквариума, на случай отключения электроэнергии, насос 3 вата продержался 1 час, может ещё не набрал мощность?
Достоинства:
Комментарий:
гуд аккумулятор. Изменения: аккум выдерживает нагрузку до 99 ватт использую через инвертор, лампу на 47 ватт 6 часов держал.
Достоинства:
Комментарий:
Дешевый аккумулятор, на сколько соответствует заявленной емкости не знаю. Поставил в бесперебойник для питания роутера.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя заряженный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор в рабочем состоянии полностью заряжен
Достоинства:
Комментарий:
Аккум хороший тяжелый в ибп работает. Посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 2 месяца. Нормально. ИБП не пищит.
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает в бесперебойнике.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл заряженный до паспортного. Вставил в ИБП, жду экстренных ситуаций.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ура! Блок бесперебойного питания снова работает как новый, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился! Претензий нет
Купить Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Цена качество на высоте. Брал для детской машинки.
Достоинства:
Комментарий:
товар норм. упакован в тонкую коробочку-это минус
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор. Свежая дата производства. Работает! можно брать!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для замены аккумулятора в ИБП. Подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Полностью заряженные 12,93. Попробовал заряжать Imax\'ом, током в авторежиме до 2х ампер, 3 минуты и отключал зарядку. Поставил парой в бесперебойник. Пока работают...
Достоинства:
Комментарий:
Акуиулятор честно отработал один сезон в ИБП в газовом котле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, вес соответствует (2500гр.). В буферном режиме работает уже неделю, все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл заряженный, в деле не проверял
Достоинства:
Комментарий:
В ибп для компа поставил, работает нормально, родной акб вздулся и не включался ибп.
Достоинства:
Комментарий:
брала для инкубатора, со своей работой справляется, отключили свет, а у меня всё работает. класс
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ИБП. Все работает. Пришел полностью заряженный. К внешнему виду претензий нет. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. На сколько хватит, пока не понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление,просто супер!!!Так как я заказываю эти аккумы не первый раз,на разных маркетплейсах.Пришел аккум в многослойной картонной коробке и даже были клеммы с защитными наконечниками.Это уже выше всех похвал!!У других даже пленки упаковочной не было,не говоря уже о защите клемм Осталось теперь судить сколько проработает.Судя по подходу продавца к клиенту,можно рекомендовать к покупке!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для замены на БП. По весу соответствуют. Как дальше покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Брал для бп, вольтаж был 12.68, дозарядил стало 13.1 после атстоя. Ну а после в работу.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Поставил в ИБП - работает. Моноблок держит без питания какое-то время. Конкретно какое - не скажу, не пробовал долго не подключать питание.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для морского аквариума, на случай отключения электроэнергии, насос 3 вата продержался 1 час, может ещё не набрал мощность?
Достоинства:
Комментарий:
гуд аккумулятор. Изменения: аккум выдерживает нагрузку до 99 ватт использую через инвертор, лампу на 47 ватт 6 часов держал.
Достоинства:
Комментарий:
Дешевый аккумулятор, на сколько соответствует заявленной емкости не знаю. Поставил в бесперебойник для питания роутера.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя заряженный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор в рабочем состоянии полностью заряжен
Достоинства:
Комментарий:
Аккум хороший тяжелый в ибп работает. Посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 2 месяца. Нормально. ИБП не пищит.
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает в бесперебойнике.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл заряженный до паспортного. Вставил в ИБП, жду экстренных ситуаций.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ура! Блок бесперебойного питания снова работает как новый, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился! Претензий нет