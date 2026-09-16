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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач
2 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
5.75

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - по цене 2050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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