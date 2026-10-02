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Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7

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Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 1
Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 2
Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 1
  • Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 2
  • Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644869
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Россия
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи производителя «Парус электро» серии HM изготавливают по технология AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами), благодаря чему аккумуляторы практически не нуждаются в обслуживании, удобны в эксплуатации и имеют квалитативные разрядные характеристики.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-7




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Россия
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи производителя «Парус электро» серии HM изготавливают по технология AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами), благодаря чему аккумуляторы практически не нуждаются в обслуживании, удобны в эксплуатации и имеют квалитативные разрядные характеристики.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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