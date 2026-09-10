Батарея для ИБП CSB UPS12360
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS12360
CSB UPS123607 - это необслуживаемая, герметизированная, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея нового поколения, изготовленная с использованием инновационной технологии тонких wafer-пластин для обеспечения оптимальных характеристик при 5-минутном разряде высокими токами. Батареи CSB серии UPS обладают высокой мощностью при малых массогабаритных показателях и сроком службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов 100% разряда при работе в циклическом режиме. Разработанна для высокой эффективности при работе в источниках бесперебойного питания и других системах, где критичным является возможность поддерживать высокий ток. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
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