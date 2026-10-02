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Батарея для ИБП CSB UPS123606 F2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП CSB UPS123606 F2

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Батарея для ИБП CSB UPS123606 F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644593
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
4.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
10
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х13
Вес, кг.
24.4

Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS123606 F2

Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Особенности: Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB UPS123606 F2




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
4.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
10
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Особенности: Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.


Теги товара: 12в
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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