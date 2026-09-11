Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач
Delta HRL 12-7.2 X – это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-7.2 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-7.2 X напряжением 12В и емкостью 7.2Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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