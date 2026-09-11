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Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач

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Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541448
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.55

Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач

Delta HRL 12-7.2 X – это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-7.2 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-7.2 X напряжением 12В и емкостью 7.2Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-7.2 X 12В 7.2Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Delta HRL 12-7.2 X – это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-7.2 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-7.2 X напряжением 12В и емкостью 7.2Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.


Теги товара: 12в
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Отзывы


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