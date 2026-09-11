Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.39

Описание товара Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2

Популярность аккумуляторной батареи CSB GP 1272 F2 объясняется доступной ценой и высокими эксплуатационными характеристиками устройства. Герметичный корпус из ударопрочного АБС-пластика надежно защищает рабочие узлы от перегрева и переохлаждения, коррозии, влажности и прочих внешних воздействий. Аккумулятор произведен по технологии AGM и не нуждается в обслуживании (доливе воды). АКБ имеет низкий показатель саморазряда и в нерабочем состоянии сохраняет 75% заряда в течение полугода.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Популярность аккумуляторной батареи CSB GP 1272 F2 объясняется доступной ценой и высокими эксплуатационными характеристиками устройства. Герметичный корпус из ударопрочного АБС-пластика надежно защищает рабочие узлы от перегрева и переохлаждения, коррозии, влажности и прочих внешних воздействий. Аккумулятор произведен по технологии AGM и не нуждается в обслуживании (доливе воды). АКБ имеет низкий показатель саморазряда и в нерабочем состоянии сохраняет 75% заряда в течение полугода.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП 12V 7Ah CSB GP1272F2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...