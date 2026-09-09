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Батарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12

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Батарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292644
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Характеристики

Бренд
BB Battery
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х13
Вес, кг.
2.28

Описание товара Батарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12

Аккумулятор BC 7-12 изготовлен по технологии AGM Каждый элемент аккумулятора BC 7-12 снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора BC 7-12 изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора BC 7-12 в любом положении без утечки электролита.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12




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Характеристики
Бренд
BB Battery
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор BC 7-12 изготовлен по технологии AGM Каждый элемент аккумулятора BC 7-12 снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора BC 7-12 изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора BC 7-12 в любом положении без утечки электролита.


Теги товара: 12в
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