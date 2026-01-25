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Батарея для ИБП Ippon IPL12-7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon IPL12-7

27 Отзывы
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Батарея для ИБП Ippon IPL12-7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398187
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.35
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.6

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IPL12-7

Батарея для ИБП Ippon IPL12-7 предназначена для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IPL12-7

Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Арсланали У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор середины 25 года, напряжение соответствует, вот только кидали при доставке, но это не вина продавца, но все же можно было обмотать и в пупырку, тем более в коробке есть место. Снял звезду за это.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая. Упаковано в коробку. Установили. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Немного погнут одна клемма, но это не критично. Ночь простоял на зарядке, утром подключил, проверил. Работает, напряжение держит при отключении электричества. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Леонид П.

Достоинства:


Комментарий:
АКБ 2 штуки, пришли заряженные, установил в бесперебойник, всё заработало как надо, акб дозарядились до нормы. Вопросов нет. Не понравилась упаковка в картонные коробки, аккумуляторы в коробках болтаются, но пришли целые.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие аккумы, не первый раз беру для ибп. Работают 4-5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Годный аккумулятор. Напряжение аккумулятора при получении 12.85 В. Дата производства: 07.2025
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд, товар в хорошем состоянии. Единственный минус — отсутствие защитных колпачков на разъёмах для транспортировки (не моя проблема).
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.35
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП Ippon IPL12-7 предназначена для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Арсланали У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор середины 25 года, напряжение соответствует, вот только кидали при доставке, но это не вина продавца, но все же можно было обмотать и в пупырку, тем более в коробке есть место. Снял звезду за это.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая. Упаковано в коробку. Установили. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Немного погнут одна клемма, но это не критично. Ночь простоял на зарядке, утром подключил, проверил. Работает, напряжение держит при отключении электричества. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Леонид П.

Достоинства:


Комментарий:
АКБ 2 штуки, пришли заряженные, установил в бесперебойник, всё заработало как надо, акб дозарядились до нормы. Вопросов нет. Не понравилась упаковка в картонные коробки, аккумуляторы в коробках болтаются, но пришли целые.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие аккумы, не первый раз беру для ибп. Работают 4-5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Годный аккумулятор. Напряжение аккумулятора при получении 12.85 В. Дата производства: 07.2025
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд, товар в хорошем состоянии. Единственный минус — отсутствие защитных колпачков на разъёмах для транспортировки (не моя проблема).
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.


Батарея для ИБП Ippon IPL12-7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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