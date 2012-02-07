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Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12

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Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12
2 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BB Battery
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.22

Описание товара Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12

Стационарный свинцово-кислотный аккумулятор ёмкостью 7.2 Ач и напряжением 12 В подходит для использования в ИБП, лабораторном оборудовании, детских электромобилях и других игрушках. Он спроектирован специально для эксплуатации в режиме постоянного подзаряда, но также может работать и в циклическом. Выполнен по технологии AGM (стекловолоконный сепаратор, удерживающий электролит).

Отзывы о товаре Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12




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Характеристики
Бренд
BB Battery
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный свинцово-кислотный аккумулятор ёмкостью 7.2 Ач и напряжением 12 В подходит для использования в ИБП, лабораторном оборудовании, детских электромобилях и других игрушках. Он спроектирован специально для эксплуатации в режиме постоянного подзаряда, но также может работать и в циклическом. Выполнен по технологии AGM (стекловолоконный сепаратор, удерживающий электролит).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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