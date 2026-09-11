Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 521395
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, кг.
3.58
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч
UPS 123607 - специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Ее особенности - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
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UPS 123607 - специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Ее особенности - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Купить Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - по цене 2120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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