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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 521395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч
2 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, кг.
3.58

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч

UPS 123607 - специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Ее особенности - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
UPS 123607 - специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Ее особенности - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч - по цене 2120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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