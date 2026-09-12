Батарея для ИБП CSB GP1272 (12V28W) 12В
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.48
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Батарея для ИБП CSB GP1272 (12V28W) 12В
Аккумулятор CSB GP 1272 F1 (12В 7.2Ач / 12V 7.2Ah) — необслуживаемый герметизированный аккумулятор с номинальной емкостью 7.2 Ач и напряжением 12В выполненный по технологии AGM.Серия аккумуляторов GP производства CSB – изделия общего широкого назначения. Батареи работают в буферном и цикличном режимах, не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации – 5 лет. Корпуса линейки выполнены из прочного пластика, герметизированы, разработаны и собраны по технологии AGM, поэтому могут применяться в любых условиях. Батареи отличаются высокой эффективностью и надежность, безопасны в использовании.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.48
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор CSB GP 1272 F1 (12В 7.2Ач / 12V 7.2Ah) — необслуживаемый герметизированный аккумулятор с номинальной емкостью 7.2 Ач и напряжением 12В выполненный по технологии AGM.Серия аккумуляторов GP производства CSB – изделия общего широкого назначения. Батареи работают в буферном и цикличном режимах, не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации – 5 лет. Корпуса линейки выполнены из прочного пластика, герметизированы, разработаны и собраны по технологии AGM, поэтому могут применяться в любых условиях. Батареи отличаются высокой эффективностью и надежность, безопасны в использовании.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП CSB GP1272 (12V28W) 12В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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