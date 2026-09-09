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Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009)

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Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 1
Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 2
Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 3
Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 4
Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 1
  • Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 2
  • Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 3
  • Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 4
  • Батарея для ИБП Sven SV1290 SV-0222009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294751
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.69

Описание товара Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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