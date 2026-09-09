Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.69
Описание товара Батарея для ИБП Sven SV1290 (SV-0222009)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.
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Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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