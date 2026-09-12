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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.17

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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