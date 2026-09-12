Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 702474
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.17
Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
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Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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