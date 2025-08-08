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Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач

1 Отзывы
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Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 2
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 3
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 4
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 5
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 6
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 7
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 8
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 9
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 10
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 11
Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 11
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702490
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.35

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-9 сочетает в себе передовые технологии сборки и лучшее качество изготовительных материалов. Надежный заряд с максимальным уровнем тока в 1.62 А не позволит Вашему источнику бесперебойного питания остаться без энергии. Батарея имеет свойство быстро заряжаться. Период службы устройства длится до 5 лет. Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-9 станет лучшим источником резервного питания для систем безопасности, сигнализации, охранных систем, телекоммуникационного оборудования.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач

Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
В описании к товару написано \"Хранить без подзарядки не более 9 месяцев при температуре 20 С и ниже, не более 6 месяцев при температуре 20-30 С, не более 3 месяцев при температуре 30-40 С\" . Получил батарею с датой производства 21.08.24, соответственно ровно год с даты производства, что не соответствует указанным в описании условиям хранения.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-9 сочетает в себе передовые технологии сборки и лучшее качество изготовительных материалов. Надежный заряд с максимальным уровнем тока в 1.62 А не позволит Вашему источнику бесперебойного питания остаться без энергии. Батарея имеет свойство быстро заряжаться. Период службы устройства длится до 5 лет. Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-9 станет лучшим источником резервного питания для систем безопасности, сигнализации, охранных систем, телекоммуникационного оборудования.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
В описании к товару написано \"Хранить без подзарядки не более 9 месяцев при температуре 20 С и ниже, не более 6 месяцев при температуре 20-30 С, не более 3 месяцев при температуре 30-40 С\" . Получил батарею с датой производства 21.08.24, соответственно ровно год с даты производства, что не соответствует указанным в описании условиям хранения.


Батарея для ИБП Ippon IPE12-9 12В 9Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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