Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212
Аккумулятор Security Force SF 1212 благодаря своим характеристикам (напряжение 12 В, ёмкость 12 Ач) применяется в: охранных и пожарных системах, кассовых аппаратах, аварийном освещении. Корпус из ABS пластмассы надёжно запаян, это исключает протекание электролита и позволяет газам рекомбинировать. На крышке располагается односторонний клапан избыточного давления. Security Force SF 1212 работает как в циклическом, так и в буферном режиме. Благодаря стекловолоконным сепараторам (AGM) жидкий электролит удерживается в неподвижном состоянии. Срок службы аккумулятора 5 лет. Дата производства аккумулятора Security Force SF 1212 указана на крышке в виде символьного кода.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-9
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1207
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate Special EXS1290 (ES252438RUS)
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS)
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS)
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5.8
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HRL 12-9 (EX285659RUS)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1209
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212