Батарея для ИБП Delta HR 6-9
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-9
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-9 – высококачественное изделие, подготовленное к использованию с различным оборудованием. Она адаптирована для применения в источниках резервного питания, в медицинском оснащении, с системами солнечной энергетики и т. д. Широкие возможности ее использования станут одним из ключевых достоинств. Аккумулятор Delta HR 6-9 обладает емкостью 9 А·ч. Напряжение у этой батареи составляет 6 В. Нужно принять во внимание данные параметры, определить возможность использования аккумулятора с вашим оборудованием. Предлагаемая батарея имеет полностью герметичный корпус. Аккумулятор этот не нуждается в последующем обслуживании. В процессе его эксплуатации не придется доливать жидкость внутрь, чтобы восполнить потери. Аккумулятор соответствует стандартам UL, IEC и др. Производитель гарантирует высокое качество изготовления представленной батареи и исключительную безопасность при ее использовании. Дополнительно специалистам удалось увеличить энергетическую плотность изделия, в нем запасается больше ресурсов для их дальнейшего применения.
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