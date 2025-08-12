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Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач

10 Отзывы
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Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 2
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 3
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 4
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 5
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 6
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 7
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 8
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 9
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 10
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 11
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 11
  • Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702482
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.45
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.54

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач

Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач

Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.45
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.


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