Батарея для ИБП Powerman CA1270
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, кг.
2.06
Описание товара Батарея для ИБП Powerman CA1270
POWERMAN CA1270/UPS - cвинцово-кислотный герметизированный аккумулятор для ИБП изготовлен по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Аккумуляторы AGM имеют ряд преимуществ в отличии от обычных аккумуляторных батарей - они более надежны, в условиях вибрациий имеет повышенный срок службы. Достигается это за счет использования не жидкого, а абсорбированного электролита. POWERMAN CA1270/UPS допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
POWERMAN CA1270/UPS - cвинцово-кислотный герметизированный аккумулятор для ИБП изготовлен по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Аккумуляторы AGM имеют ряд преимуществ в отличии от обычных аккумуляторных батарей - они более надежны, в условиях вибрациий имеет повышенный срок службы. Достигается это за счет использования не жидкого, а абсорбированного электролита. POWERMAN CA1270/UPS допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Powerman CA1270 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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