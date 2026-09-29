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Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)

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Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 1
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 2
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 3
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 4
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 5
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 780 руб.  2 880 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)
1 780 руб. -38%
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
35х17х13
Вес, кг.
2.28

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)

Высококачественная свинцово-кислотная батарея для ИБП IPPON IP12-7 поможет восстановить штатную емкость резервной линии питания. Модель отличается увеличенной надежностью, обеспеченной использованием нескольких блоков аккумуляторов. Решение применимо для запитывания систем безопасности, видеонаблюдения, промышленных объектов и других важных инфраструктурных составляющих. Батарея для ИБП IPPON IP12-7 обеспечивает номинальное напряжение 12 В при емкости 7 Ач. Подключение осуществляется через стандартные F2-клеммы. Корпус из усиленного АБС-пластика помогает снизить влияние окружающей среды на рабочие свойства устройства и повысить его безопасность. Модель может храниться без подзарядки на протяжении 6 месяцев при температуре 25°C.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Высококачественная свинцово-кислотная батарея для ИБП IPPON IP12-7 поможет восстановить штатную емкость резервной линии питания. Модель отличается увеличенной надежностью, обеспеченной использованием нескольких блоков аккумуляторов. Решение применимо для запитывания систем безопасности, видеонаблюдения, промышленных объектов и других важных инфраструктурных составляющих. Батарея для ИБП IPPON IP12-7 обеспечивает номинальное напряжение 12 В при емкости 7 Ач. Подключение осуществляется через стандартные F2-клеммы. Корпус из усиленного АБС-пластика помогает снизить влияние окружающей среды на рабочие свойства устройства и повысить его безопасность. Модель может храниться без подзарядки на протяжении 6 месяцев при температуре 25°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - по цене 1780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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