Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-7.2 – это залог вашего спокойствия и 100% гарантия того, что ваш ИБП будет в состоянии защитить компьютер и другую технику от скачков напряжения и внезапного отключения. Енергоемкость в 7.2 А?ч, гарантирует, что данная батарея при необходимости надолго обеспечит ваш электроприбор энергией в случае отключения электричества. При этом Delta HR 6-7.2 создает напряжение в 6 В и при сопротивлении в 14 мОм. Вы можете, ничего не опасаясь, хранить ее в заряженном состоянии даже на балконе или в гараже при резких и сильных колебаниях температур. Судите сами, ведь ее температурный диапазон чрезвычайно широк, что делает ее неприхотливым и надежным элементом в системе ИБП. Она способна сохранять заряд от -10 °C до 60 °C , а храниться от -20 °C до 60 °C. А если вам вдруг придется держать данную батарея в заряженном состоянии при обычной комнатной температуре хранения в 20 °C данная модель батареи будет сохранять заряд более двух лет с момента последней зарядки! Ведь ее саморазряд в этом случае составит всего 3% в месяц. Габариты Delta HR 6-7.2: 34x94x151 миллиметров, – а вес данной модели батареи 1.36 килограмма.
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