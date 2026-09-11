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Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2

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Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558773
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-7.2 – это залог вашего спокойствия и 100% гарантия того, что ваш ИБП будет в состоянии защитить компьютер и другую технику от скачков напряжения и внезапного отключения. Енергоемкость в 7.2 А?ч, гарантирует, что данная батарея при необходимости надолго обеспечит ваш электроприбор энергией в случае отключения электричества. При этом Delta HR 6-7.2 создает напряжение в 6 В и при сопротивлении в 14 мОм. Вы можете, ничего не опасаясь, хранить ее в заряженном состоянии даже на балконе или в гараже при резких и сильных колебаниях температур. Судите сами, ведь ее температурный диапазон чрезвычайно широк, что делает ее неприхотливым и надежным элементом в системе ИБП. Она способна сохранять заряд от -10 °C до 60 °C , а храниться от -20 °C до 60 °C. А если вам вдруг придется держать данную батарея в заряженном состоянии при обычной комнатной температуре хранения в 20 °C данная модель батареи будет сохранять заряд более двух лет с момента последней зарядки! Ведь ее саморазряд в этом случае составит всего 3% в месяц. Габариты Delta HR 6-7.2: 34x94x151 миллиметров, – а вес данной модели батареи 1.36 килограмма.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 6-7.2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-7.2 – это залог вашего спокойствия и 100% гарантия того, что ваш ИБП будет в состоянии защитить компьютер и другую технику от скачков напряжения и внезапного отключения. Енергоемкость в 7.2 А?ч, гарантирует, что данная батарея при необходимости надолго обеспечит ваш электроприбор энергией в случае отключения электричества. При этом Delta HR 6-7.2 создает напряжение в 6 В и при сопротивлении в 14 мОм. Вы можете, ничего не опасаясь, хранить ее в заряженном состоянии даже на балконе или в гараже при резких и сильных колебаниях температур. Судите сами, ведь ее температурный диапазон чрезвычайно широк, что делает ее неприхотливым и надежным элементом в системе ИБП. Она способна сохранять заряд от -10 °C до 60 °C , а храниться от -20 °C до 60 °C. А если вам вдруг придется держать данную батарея в заряженном состоянии при обычной комнатной температуре хранения в 20 °C данная модель батареи будет сохранять заряд более двух лет с момента последней зарядки! Ведь ее саморазряд в этом случае составит всего 3% в месяц. Габариты Delta HR 6-7.2: 34x94x151 миллиметров, – а вес данной модели батареи 1.36 килограмма.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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