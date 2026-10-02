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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212

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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 1
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 2
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 3
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 4
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 5
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 6
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 7
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644588
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, кг.
13.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212

Свинцово-кислотные аккумуляторы серии BT специально разработаны для применения в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторы серии BT специально разработаны для применения в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.


Теги товара: 12в
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Доставка
Отзывы


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