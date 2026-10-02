Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, кг.
13.2
Описание товара Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212
Свинцово-кислотные аккумуляторы серии BT специально разработаны для применения в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотные аккумуляторы серии BT специально разработаны для применения в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 1212 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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