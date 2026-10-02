Батарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 870 руб.
В наличии
Код товара: 293067
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
40 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
43.8
Ширина, см
8.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
50
Описание товара Батарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP)
Батарейный модуль FSP {BB-72/18RT} Модуль с аккумуляторами 72V/18Ah, Форм-фактор: 19 Rack 2U / Tower [600x438x88, 42.2кг], Напряжение: 72VDC (12x 12V/9Аh CSB) (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
43.8
Ширина, см
8.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Батарейный модуль FSP {BB-72/18RT} Модуль с аккумуляторами 72V/18Ah, Форм-фактор: 19 Rack 2U / Tower [600x438x88, 42.2кг], Напряжение: 72VDC (12x 12V/9Аh CSB) (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).
Батарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP) - этот товар вы можете купить по цене 40870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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