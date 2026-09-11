Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 1
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 2
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 3
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 4
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 5
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 6
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 7
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 8
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 9
Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
75 790 руб.  94 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541449
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
24.6

Описание товара Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000

Дополнительный батарейный модуль необходим для увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания INNOVA RT II 1000-3000

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный батарейный модуль необходим для увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания INNOVA RT II 1000-3000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В 7Ач для Innova RT II 2000 / Innova RT II 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...