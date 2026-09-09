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Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U

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Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294717
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
23.1
Ширина, см
55
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х25
Вес, кг.
27

Описание товара Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U

CyberPower BPSE36V45ART2U относится к расширенным батарейным модулям (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией «plug-and-play», позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
23.1
Ширина, см
55
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower BPSE36V45ART2U относится к расширенным батарейным модулям (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией «plug-and-play», позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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