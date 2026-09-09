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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294717
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Описание товара Батарея для ИБП CyberPower BPSE36V45ART2U
CyberPower BPSE36V45ART2U относится к расширенным батарейным модулям (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией «plug-and-play», позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.
CyberPower BPSE36V45ART2U относится к расширенным батарейным модулям (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией «plug-and-play», позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.
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