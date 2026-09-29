Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 6K
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
42.1
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 6K
Дополнительные батарейные модули для источников бесперебойного питания Innova RT II 6000 помогут увеличить время автономной работы.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Дополнительные батарейные модули для источников бесперебойного питания Innova RT II 6000 помогут увеличить время автономной работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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