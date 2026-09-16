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Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 6
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
26
Клеммы
M5
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 6
  • Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS)
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
26
Клеммы
M5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
7.4

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
26
Клеммы
M5
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate DT 1226 (EX282970RUS) - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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