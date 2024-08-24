Батарея для ИБП Delta HRL 12-12 X
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 644623
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3 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х12
Вес, кг.
4
Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-12 X
Delta HRL 12-12x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-12 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-12xнапряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Delta HRL 12-12x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-12 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-12xнапряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет, пришел заряженным, состояние хорошее!
Батарея для ИБП Delta HRL 12-12 X - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-12 X
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет, пришел заряженным, состояние хорошее!