Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 760 руб. 3 060 руб.
В наличии
Код товара: 557705
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 760 руб. -10%
3 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х12
Вес, кг.
2.83
Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
Аккумулятор Delta HRL 12-9 (1234W) X 12V 9Ah свинцово-кислотного типа выполнен по технологии AGM на основе применения специального микропористого заполнителя с электролитом. Благодаря данной технологии он отличается высокой плотностью энергии, низким показателем внутреннего сопротивления и длительной эксплуатацией. По заявлениям производителя ресурс службы аккумулятора составляет 12 лет. Сине-оранжевый корпус Delta HRL 12-9 (1234W) X выполнен из пластика ABS, который устойчив к повышенной температуре нагрева и механическим воздействиям. Герметичная конструкция гарантирует безопасность в использовании аккумулятора в ИБП, системах связи, ЦОД.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Delta HRL 12-9 (1234W) X 12V 9Ah свинцово-кислотного типа выполнен по технологии AGM на основе применения специального микропористого заполнителя с электролитом. Благодаря данной технологии он отличается высокой плотностью энергии, низким показателем внутреннего сопротивления и длительной эксплуатацией. По заявлениям производителя ресурс службы аккумулятора составляет 12 лет. Сине-оранжевый корпус Delta HRL 12-9 (1234W) X выполнен из пластика ABS, который устойчив к повышенной температуре нагрева и механическим воздействиям. Герметичная конструкция гарантирует безопасность в использовании аккумулятора в ИБП, системах связи, ЦОД.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, поставил в ИБП, работает пока что уже полгода-год, всё исправно
Достоинства:
Комментарий:
все супер, установил работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал для ИБП ПК. Заряд держит. При пропаже электричества, успеваю спокойно выключить ПК, при этом ИБП не пищит громко и часто, что заряд кончается. Так что АКБ заряд держит. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Заменил им сдохший(с двумя замкнутыми банками) аккумулятор в ИБП APC, пока все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, поставил дополнительно в параллель действующему в 7 Ач, в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
брал для ИБП, работает месяцев 6, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый, был заряжен, по размерам четка подошёл на место в опрыскиватель, судя по этикетке 25 год выпуска но она просто наклеена... Посмотрим насколько хватит, старый другой фирмы отработал ровно 5лет
Достоинства:
Комментарий:
Работает неделю без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая. рабочий или нет не знаю. отпишусь позже.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный,заряд держит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, подошел на детский автомобиль
Достоинства:
Комментарий:
обычный аккум по обычной цене
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор подошёл как родной. Заряд держит, ИБП снова в строю!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор, пришёл заряженный
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя. Эхолот работает. По цене приемлемо. В магазине 3 раза дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая АКБ. Свежая дата изготовления. Отличная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор свежий, заряженный. Соответствует описанию. Буду использовать в безперебойнике. Пока всё работает и устраивает. Если что пойдет не так дополню. Всем хороших покупок.
Достоинства:
Комментарий:
супер мощный и хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
рабочие,вставил в ибп,последовательное подключение.Ибп запустился,работает.
Достоинства:
Комментарий:
в ИБП поставил, месяц работают без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает, поставил в бесперебойник!
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Немного не совпали характеристики, см. фото
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор для ИБП пришел заряженный ИБП работает
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ИПБ. Подошел отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, советую. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. На полученном аккумуляторе 13 вольт
Достоинства:
Комментарий:
Свежий, заряжен, запакован просто супер. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
товар не плохо упакован, но можно и понадёжнее. в целом пришло всё целое, без сколов. подключил эхолот (для чего и брал, в замен старого) всё работает. сколько будет работать увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, точно такой как заказывал. Работоспособен (уже 3 месяца), свои функции выполняет. Рекомендую
Купить Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - по цене 2760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, поставил в ИБП, работает пока что уже полгода-год, всё исправно
Достоинства:
Комментарий:
все супер, установил работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал для ИБП ПК. Заряд держит. При пропаже электричества, успеваю спокойно выключить ПК, при этом ИБП не пищит громко и часто, что заряд кончается. Так что АКБ заряд держит. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Заменил им сдохший(с двумя замкнутыми банками) аккумулятор в ИБП APC, пока все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, поставил дополнительно в параллель действующему в 7 Ач, в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
брал для ИБП, работает месяцев 6, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый, был заряжен, по размерам четка подошёл на место в опрыскиватель, судя по этикетке 25 год выпуска но она просто наклеена... Посмотрим насколько хватит, старый другой фирмы отработал ровно 5лет
Достоинства:
Комментарий:
Работает неделю без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая. рабочий или нет не знаю. отпишусь позже.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный,заряд держит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, подошел на детский автомобиль
Достоинства:
Комментарий:
обычный аккум по обычной цене
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор подошёл как родной. Заряд держит, ИБП снова в строю!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор, пришёл заряженный
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя. Эхолот работает. По цене приемлемо. В магазине 3 раза дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая АКБ. Свежая дата изготовления. Отличная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор свежий, заряженный. Соответствует описанию. Буду использовать в безперебойнике. Пока всё работает и устраивает. Если что пойдет не так дополню. Всем хороших покупок.
Достоинства:
Комментарий:
супер мощный и хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
рабочие,вставил в ибп,последовательное подключение.Ибп запустился,работает.
Достоинства:
Комментарий:
в ИБП поставил, месяц работают без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает, поставил в бесперебойник!
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Немного не совпали характеристики, см. фото
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор для ИБП пришел заряженный ИБП работает
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ИПБ. Подошел отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, советую. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. На полученном аккумуляторе 13 вольт
Достоинства:
Комментарий:
Свежий, заряжен, запакован просто супер. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
товар не плохо упакован, но можно и понадёжнее. в целом пришло всё целое, без сколов. подключил эхолот (для чего и брал, в замен старого) всё работает. сколько будет работать увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, точно такой как заказывал. Работоспособен (уже 3 месяца), свои функции выполняет. Рекомендую