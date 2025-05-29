Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач

31 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 760 руб.  3 060 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
2 760 руб. -10%
3 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х12
Вес, кг.
2.83

Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач

Аккумулятор Delta HRL 12-9 (1234W) X 12V 9Ah свинцово-кислотного типа выполнен по технологии AGM на основе применения специального микропористого заполнителя с электролитом. Благодаря данной технологии он отличается высокой плотностью энергии, низким показателем внутреннего сопротивления и длительной эксплуатацией. По заявлениям производителя ресурс службы аккумулятора составляет 12 лет. Сине-оранжевый корпус Delta HRL 12-9 (1234W) X выполнен из пластика ABS, который устойчив к повышенной температуре нагрева и механическим воздействиям. Герметичная конструкция гарантирует безопасность в использовании аккумулятора в ИБП, системах связи, ЦОД.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, поставил в ИБП, работает пока что уже полгода-год, всё исправно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, установил работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брал для ИБП ПК. Заряд держит. При пропаже электричества, успеваю спокойно выключить ПК, при этом ИБП не пищит громко и часто, что заряд кончается. Так что АКБ заряд держит. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил им сдохший(с двумя замкнутыми банками) аккумулятор в ИБП APC, пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, поставил дополнительно в параллель действующему в 7 Ач, в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брал для ИБП, работает месяцев 6, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый, был заряжен, по размерам четка подошёл на место в опрыскиватель, судя по этикетке 25 год выпуска но она просто наклеена... Посмотрим насколько хватит, старый другой фирмы отработал ровно 5лет
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает неделю без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. рабочий или нет не знаю. отпишусь позже.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Магомед О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный,заряд держит.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, подошел на детский автомобиль
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
обычный аккум по обычной цене
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор подошёл как родной. Заряд держит, ИБП снова в строю!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аккумулятор, пришёл заряженный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя. Эхолот работает. По цене приемлемо. В магазине 3 раза дороже.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая АКБ. Свежая дата изготовления. Отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор свежий, заряженный. Соответствует описанию. Буду использовать в безперебойнике. Пока всё работает и устраивает. Если что пойдет не так дополню. Всем хороших покупок.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
супер мощный и хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
рабочие,вставил в ибп,последовательное подключение.Ибп запустился,работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
в ИБП поставил, месяц работают без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, поставил в бесперебойник!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Немного не совпали характеристики, см. фото
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор для ИБП пришел заряженный ИБП работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Валерий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ИПБ. Подошел отлично.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, советую. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Павел

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. На полученном аккумуляторе 13 вольт
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Свежий, заряжен, запакован просто супер. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
товар не плохо упакован, но можно и понадёжнее. в целом пришло всё целое, без сколов. подключил эхолот (для чего и брал, в замен старого) всё работает. сколько будет работать увидим.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, точно такой как заказывал. Работоспособен (уже 3 месяца), свои функции выполняет. Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Delta HRL 12-9 (1234W) X 12V 9Ah свинцово-кислотного типа выполнен по технологии AGM на основе применения специального микропористого заполнителя с электролитом. Благодаря данной технологии он отличается высокой плотностью энергии, низким показателем внутреннего сопротивления и длительной эксплуатацией. По заявлениям производителя ресурс службы аккумулятора составляет 12 лет. Сине-оранжевый корпус Delta HRL 12-9 (1234W) X выполнен из пластика ABS, который устойчив к повышенной температуре нагрева и механическим воздействиям. Герметичная конструкция гарантирует безопасность в использовании аккумулятора в ИБП, системах связи, ЦОД.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, поставил в ИБП, работает пока что уже полгода-год, всё исправно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, установил работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брал для ИБП ПК. Заряд держит. При пропаже электричества, успеваю спокойно выключить ПК, при этом ИБП не пищит громко и часто, что заряд кончается. Так что АКБ заряд держит. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил им сдохший(с двумя замкнутыми банками) аккумулятор в ИБП APC, пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, поставил дополнительно в параллель действующему в 7 Ач, в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брал для ИБП, работает месяцев 6, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый, был заряжен, по размерам четка подошёл на место в опрыскиватель, судя по этикетке 25 год выпуска но она просто наклеена... Посмотрим насколько хватит, старый другой фирмы отработал ровно 5лет
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает неделю без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. рабочий или нет не знаю. отпишусь позже.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Магомед О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный,заряд держит.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, подошел на детский автомобиль
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
обычный аккум по обычной цене
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор подошёл как родной. Заряд держит, ИБП снова в строю!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аккумулятор, пришёл заряженный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя. Эхолот работает. По цене приемлемо. В магазине 3 раза дороже.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая АКБ. Свежая дата изготовления. Отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор свежий, заряженный. Соответствует описанию. Буду использовать в безперебойнике. Пока всё работает и устраивает. Если что пойдет не так дополню. Всем хороших покупок.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
супер мощный и хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
рабочие,вставил в ибп,последовательное подключение.Ибп запустился,работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
в ИБП поставил, месяц работают без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, поставил в бесперебойник!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Немного не совпали характеристики, см. фото
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор для ИБП пришел заряженный ИБП работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Валерий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ИПБ. Подошел отлично.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, советую. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Павел

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. На полученном аккумуляторе 13 вольт
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Свежий, заряжен, запакован просто супер. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
товар не плохо упакован, но можно и понадёжнее. в целом пришло всё целое, без сколов. подключил эхолот (для чего и брал, в замен старого) всё работает. сколько будет работать увидим.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, точно такой как заказывал. Работоспособен (уже 3 месяца), свои функции выполняет. Рекомендую


Купить Батарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач - по цене 2760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...