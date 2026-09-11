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Батарея для ИБП Delta GEL 12-55 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-55

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Батарея для ИБП Delta GEL 12-55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541267
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.4
Производство
Китай
Ширина, см
13.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, кг.
17.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-55

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta GEL 12-55 изготовлена по технологии AGM+GEL, поэтому чему отличается высокими разрядными характеристиками и длительным эксплуатационным ресурсом. Источник питания предусматривает работу как в буферном, так и в циклическом режиме. Данная модель обладает емкостью 55 А*ч, диапазоном тока разряда 11-550 А и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-55 выполнена в корпусе из прочного пластика ABS. В верхней части расположена ручка для простого перемещения. Заявленный производителем ресурс службы источника питания составляет 12 лет.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-55




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.4
Производство
Китай
Ширина, см
13.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta GEL 12-55 изготовлена по технологии AGM+GEL, поэтому чему отличается высокими разрядными характеристиками и длительным эксплуатационным ресурсом. Источник питания предусматривает работу как в буферном, так и в циклическом режиме. Данная модель обладает емкостью 55 А*ч, диапазоном тока разряда 11-550 А и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-55 выполнена в корпусе из прочного пластика ABS. В верхней части расположена ручка для простого перемещения. Заявленный производителем ресурс службы источника питания составляет 12 лет.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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