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Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X

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Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 1
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 2
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 3
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 4
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 5
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 6
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 7
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 8
Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
28
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644617
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.5
Производство
Китай
Ширина, см
12.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X

Delta HRL 12-26x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-26 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-26xнапряжением 12В и емкостью 28Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-26 X

Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет, пришел заряженным, состояние хорошее!



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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.5
Производство
Китай
Ширина, см
12.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
28
Страна производитель
Китай
Описание
Delta HRL 12-26x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2003 года аккумулятор Delta HRL 12-26 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-26xнапряжением 12В и емкостью 28Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет, пришел заряженным, состояние хорошее!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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